В Японии произошли несколько мощных землетрясений магнитудой 5-7 баллов, возникла угроза цунами.

Об этом сообщают японские СМИ.

По меньшей мере два землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 балла произошли на западе Японии, сильные толчки которых ощущались в Осаке, Киото и Токио.

Видео стихийного бедствия публикуют в сети. На кадрах можно увидеть, что на потолках зданий качались люстры, а в магазинах с прилавков рассыпались товары.

Камера видеонаблюдения на здании одного из местных телеканалов Hokuriku Asahi Broadcasting, ведущая непрерывную трансляцию в Интернет, зафиксировала обрушение нескольких зданий в прибрежном районе.

О пострадавших не сообщалось. Японцев предупредили о риске цунами и призвали немедленно покинуть прибрежную зону. Высота предполагаемых волн из-за землетрясения может достигать пяти метров.

Ранее мощное землетрясение произошло в Китае. Погибли 118 человек, сотни оказались ранены.</p

Мы также сообщали, что в Румынии зафиксировали землетрясение, которое могли ощутить и в Украине.