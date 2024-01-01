В понедельник, 1 января, на популярный горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области приехали сотрудники ТЦК.

Об этом "Стране" сообщили отдыхающие.

Они сфотографировали военкомов на фоне отдыхающих в Драгобрате.

Сотрудники ТЦК прибыли в Драгобрат

В сети публикуют видео с горнолыжного курорта Драгобрат, куда 1 января пришли военкомы.

Напомним, что Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать военнообязанных в ТЦК через электронные уведомления.

Ранее во время рейда военкомов в оздоровительном комплексе в Закарпатье задержали двух человек.

Также мы писали о том, что после спортивных залов военкомы пришли в рекреационный комплекс. Появилось видео из Закарпатской области.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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