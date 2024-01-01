В Чернигове патрульные штурмовали квартиру, где скрывались нарушители, запускавшие фейерверки.

Соответствующее видео публикует полиция региона.

Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов.

В указанной квартире двери полицейским не открыли, поэтому их решили взломать. На место прибыли следственная группа и полиция особого назначения.

Попав в квартиру, патрульные и другие подразделения обнаружили там четверых мужчин.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области пообещали вручать повестки всем, кто запускает фейерверки, "даже девушкам и пенсионерам".

А в прошлом году в Киеве задержали запустившего салют в новогоднюю ночь. Сообщалось, что ему грозит пять лет тюрьмы.

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