В районе острова Рузвельта в центре Нью-Йорка было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщила Геологическая служба США после жалоб жителей города на звуки взрывов.

Землетрясение магнитудой 1,7 произошло в районе Куинс. Очаг залегал на глубине 5 км. В пожарном управлении Нью-Йорка рассказали журналистам, что обращения от жителей о взрывах и тряске в зданиях поступили спустя восемь минут после землетрясения. В районе места происшествия поступила жалоба и на перебои с электричеством, согласно данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги.

Вчера в Японии произошли несколько мощных землетрясений магнитудой 5-7 баллов, возникла угроза цунами, людей призвали немедленно покинуть прибрежную зону. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

А в середине декабря в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его эпицентр пришелся на уезд Цзиньшань в провинции Ганьсу, что на северо-западе страны. Из-за того, что зона бедствия находилась в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные работы были направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения.