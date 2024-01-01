После 7-балльного землетрясения на западном побережье Японии идет массовая эвакуация из-за угрозы цунами.

Об этом пишут японские СМИ.

Волны высотой более 1,2 метра уже достигли полуострова Ното, где ждут пятиметровых цунами.

В районе Ното произошло семь землетрясений, а по всей Японии их зарегистрировано 11. В том числе трясло столицу - Токио.

Около 33 500 домохозяйств остались без электричества. В районе землетрясения закрыты несколько крупных автомагистралей, приостановлено движение сверхскоростных поездов.

Сообщается, что в зоне риска - атомная электростанция Tepco, но пока никаких нарушений в ее работе не зафиксировано.

Напомним, что ранее японский премьер Кисида показательно съел рыбу, выловленную после сброса очищенной воды с АЭС.

Также мы писали о том, что в декабре 2023 года в Китае произошло мощное землетрясение. Погибли 118 человек, сотни ранены.

А в Исландии в прошлом году после нескольких мощных землетрясений началось извержение вулкана.