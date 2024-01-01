После землетрясения на западном побережье Японии идет массовая эвакуация из-за угрозы цунами
После 7-балльного землетрясения на западном побережье Японии идет массовая эвакуация из-за угрозы цунами.
Об этом пишут японские СМИ.
Волны высотой более 1,2 метра уже достигли полуострова Ното, где ждут пятиметровых цунами.
В районе Ното произошло семь землетрясений, а по всей Японии их зарегистрировано 11. В том числе трясло столицу - Токио.
Около 33 500 домохозяйств остались без электричества. В районе землетрясения закрыты несколько крупных автомагистралей, приостановлено движение сверхскоростных поездов.
Сообщается, что в зоне риска - атомная электростанция Tepco, но пока никаких нарушений в ее работе не зафиксировано.
Напомним, что ранее японский премьер Кисида показательно съел рыбу, выловленную после сброса очищенной воды с АЭС.
Также мы писали о том, что в декабре 2023 года в Китае произошло мощное землетрясение. Погибли 118 человек, сотни ранены.
А в Исландии в прошлом году после нескольких мощных землетрясений началось извержение вулкана.