После сильного землетрясения, которое произошло на острове Ното в Японии 1 января, погибли как минимум 64 человека.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что во вторник вечером и в среду утром регион всколыхнуло два повторных подземных толчка магнитудой 4,6 и 5,4 балла.

"Полный масштаб ситуации остается неизвестным, поскольку обломки и разрушенные дороги по-прежнему мешают поисково-спасательным операциям в среду, через два дня после того, как землетрясение магнитудой 7,6 в первый день Нового года вызвало обширные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в Исикаве" - говорится в публикации.

Местные власти заявляет, что им поступают сообщения о случаях, когда "люди были похоронены заживо или оказались в ловушке под рухнувшими домами в пострадавших от землетрясения районах".

Напомним, что в Японии произошли несколько мощных землетрясений магнитудой 5-7 баллов, возникла угроза цунами. Сильные толчки которых ощущались в Осаке, Киото и Токио.

Позже сообщалось, что после землетрясения на западном побережье Японии идет массовая эвакуация из-за угрозы цунами. Волны высотой более 1,2 метра уже достигли полуострова Ното, где ждут пятиметровых цунами. В районе Ното произошло семь землетрясений, а по всей Японии их зарегистрировано 11. В том числе трясло столицу - Токио.