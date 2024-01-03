В Одесской области банда грабила стариков, которые получали выплаты от благотворительных фондов, как жертвы нацистов.

Об этом сообщает полиция.

Жертвами преступной группировки становились преимущественно одинокие пожилые люди, получавшие материальную помощь от благотворительных фондов как лица, пережившие преследование и гонение нацистов во время Второй мировой войны.

Во время попытки очередного грабежа были задержаны пять человек, почти все - ранее судимые. Организатор - гражданин Молдовы.

В банду входила бывшая сотрудница одного из благотворительных фондов, которая знала будущих жертв и их материальное положение.

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