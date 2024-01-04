Сына бывшей судьи из Винницы Аллы Чезгановой Дмитрия Чезганова задержали после публикации им в социальных сетях видео, на которых он оскорбляет силовиков и президента Украины Владимира Зеленского, а также стреляет из пистолета.

Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, 29-летний Дмитрий Чезганов опубликовал у себя в Инстаграме видео с песней о том, что он "е@ал СБУ, МВД и ВРУ и Зеленского лично три раза". Также в песне говорится, что он носит кастет и будет им "ху@рить" ТЦК.

По данным СМИ, при задержании полицейские и КОРД нашли у парня пистолет и несколько гранат.

Мать Дмитрия Алла Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда Винницы.

Отметим, что на данный момент страница Дмитрия Чезганова в Инстаграме уже недоступна.

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