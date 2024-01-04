Американская поп-звезда Бритни Спирс заявила, что не вернется в музыкальную индустрию.

Заявление появилось в Инстаграме певицы.

На днях американские таблоиды The US Sun и PageSix написали, что 42-летняя звезда приступила к работе над новой пластинкой.

"Просто чтобы было понятно, что большая часть новостей - мусор!!! Они продолжают говорить, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы те сделали новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!! Когда я пишу, я пишу для развлечения или пишу для других людей!!! Для тех из вас, кто читал мою книгу (вышедшая в 2023 году "Женщина во мне" - Ред.), есть много того, чего вы обо мне не знаете… За последние два года я написала более 20 песен для других людей! Я писатель-призрак, и мне это, честно говоря, нравится!.. Я любима и благословлена!" - сказано в посте Спирс.

При этом она проиллюстрировала его почему-то полотном итальянского живописца, рисовальщика и гравёра XVI - XVII века Гвидо Рени "Саломея с головой Иоанна Крестителя"

Последний по счету студийный альбом Спирс под названием Glory вышел в 2016 году.

Напомним, в минувшем году Бритни не только выпустила книгу, но и развелась с мужем Сэмом Асгари.

Вскоре после этого она напугала друзей и поклонников видео своего танца с ножами.