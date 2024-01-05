На Волыни правоохранитель на служебном автомобиле сбил насмерть 14-летнего подростка.

Об этом сообщает ГБР.

ДТП произошло вечером 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

ГБР сообщает, что водитель не выбрал безопасную скорость, не учел фактор дождя и совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.

Несовершеннолетний погиб на месте. Начато расследование.

Источники в правоохранительных органах сообщили "Стране", что правоохранитель, который сбил 14-летнего подростка, является сотрудником Государственной пограничной службы.

"ДТП случилось в 19:50 военнослужащий Пограничной службы Украины, 23-летний Г. управлял автомобилем Chevrolet. В попутном направлении по окраине дороги шел 14-летний парень, ученик местной школы, которого Г. сбил. От полученных травм школьник погиб на месте ДТП", - рассказывает источник.

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