Террористы ИГИЛ все чаще прибывают в Германию через зону боевых действий в Украине.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Издание сообщает, что речь идет о гражданах Таджикистана, которые выдают себя за украинских беженцев.

Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а пограничники, как пишет Bild, пропускают в ФРГ беженцев из Украины почти без проверок.

Газета указывает, что в последнее время в Германии растет число арестованных террористов из Таджикистана, часто связанных с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющее собой ответвление ИГИЛ, что действует на территории Пакистана, Ирана, Афганистана и Центральной Азии.

В статье сказано, что на днях в Германии были арестованы боевики, готовившие атаку на Кельнский собор.

Правда, не совсем понятно, как именно таджики въезжают в Европу "через зону боевых действий". Через линию фронта в Украине пройти сейчас невозможно. Никаких пунктов пропуска там нет.

Остается один теоретический вариант - таджики легально въезжают в Украину через, например, Молдову (с Молдовой и Украиной у Таджикистана безвизовый режим), покупают там украинские паспорта (фальшивые или, по коррупционным схемам, настоящие) а затем выезжают, опять же через Молдову, по таджикским документам, обходя запрет на выезд мужчин из Украины. А в Германию попадают уже по украинской "биометрии". Но в статье Bild о такой схеме не говорится. Да и выглядит она довольно сложной для массовости.

Ранее в Bild писали, что Израиль и "Хезболла" близки к полномасштабной войне после удара по лидерам ХАМАС.

Мы также сообщали, что по данным Bild, РФ может нанести удар по Европе следующей зимой.