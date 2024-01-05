Среди стран, которые помогают Украине в подготовке военных, есть Грузия.

Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран, слова которого цитирует издание Минобороны Украины "АрмияInform".

"В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства", - сказал Таран.

По его словам, среди этих стран числятся США, Великобритания, большинство стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдова.

При этом грузинское правительство год назад заявило, что не будет оказывать Украине военную помощь, и с тех пор позицию официально не меняло.

В частности, ранее Украина просила Тбилиси передать ей комплексы "Бук", которые Киев поставил в страну в 2008 году, но власти Грузии отказали.

В ответ в Минобороны Грузии заявили, что не передадут Киеву ЗРК "Бук", которые Украина попросила отдать, так как в 2007-м году купила их, а не получила безвозмездно. Отмечалось, что запрос мог быть связан с поставками Украине ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые можно интегрировать в системы советского образца.