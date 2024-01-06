Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года.

Об этом говорится на сайте словаря.

Отмечается, что слово "мобилизация" потеснило другого кандидата на слово года - "контрнаступление".

Другие претенденты на звание слова года тоже были связаны с войной:

"уклонист" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации;

"яйца по 17 гривен" как символ коррупции в Минобороны Украины;

"блокада/деблокада" - в связи с блокадой Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой, а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, которые блокировали границу;

"позиционная война" - термин приобрел популярность после публикации статьи главкома ВСУ Валерия Залужного о переходе войны на новый этап;

"дрон" - резкое увеличение использования дронов оказало существенное влияние на ход боевых действий в этом году.

Единственным словом из общемировой повестки в списке стал ИИ (искусственный интеллект).

В 2022-м победило словосочетание: "русский военный корабль, иди…", а в 2021 – "вакцина". В 2013 году словарь "Мыслово" впервые определил слово года, это был "Евромайдан".

Ранее Google опубликовал популярные тренды в Украине за 2023 год. Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин занял первое место по запросам среди умерших знаменитостей и третье - в списке определяющих событий года. Первое место в этой категории - у карты воздушных тревог. Также туда вошли катастрофа на Каховской ГЭС и ChatGPT.