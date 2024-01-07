За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Бахмутском направлении отразили 2 атаки противника возле Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 9 атак недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ​​ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, в Воздушных силах сообщают, что сегодня ночью Украину атаковали 28 беспилотников. Из них сбили 21.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.