Мощный торнадо прошёл по курорту Форт-Лодердейл штата Флорида, США.

Видео стихийного бедствия, снятого местными жителями, было опубликовано в телеграм-каналах.

На кадрах видно, как воронка смерча двигалась по центральным районам города. Заметны вспышки и снопы искр от замыканий линий электропередач, после которых в домах и на улицах Форт-Лодердейла гаснет свет.

Непогода обрушилась на южную часть Флориды утром 7 января. В первую очередь пострадали линии электропередач и пришвартованные местном в порту плавсредства.

При этом местные власти заявили, что ущерб от стихии оценен как минимальный и среди местных жителей никто не пострадал. Метеорологи, в свою очередь, отметили, что в ближайшие дни погодные условия во Флориде ухудшатся и стоит ожидать мощный шторм.

Ранее из-за шторма и торнадо в США погибли шесть человек, десятки были ранены - в штате Теннесси по меньшей мере шесть человек погибли после того, как торнадо и сильные штормы ударили по южным районам штата.

Стало также известно, что курортный остров Майорка потрепало штормом.