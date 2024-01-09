Пособие по безработице в Германии могут потерять как минимум 150 тысяч человек, что сэкономит бюджету около 150 миллионов евро в первые два месяца.

Такие оценки озвучили в правительстве ФРГ, передает Bild.

Пособие по безработице Bürgergeld (563 евро в месяц) отменят как минимум на два месяца для тех, кто отказывается от подходящих предложений по работе. Получают его и украинские беженцы. Через два месяца его могут отменить опять.

При этом отмена пособия вступает в силу только через месяц после отказа от работы, поэтому теоретически безработные могут лишиться выплат в 8 месяцах из 12, отмечает Bild.

Под угрозой лишения пособий - украинцы, хотя не только они.

Пособие Bürgergeld, по данным на лето 2023 года, получает более 700 тысяч украинцев (еще порядка 20% беженцев уже нашли работу). Из них две трети - то есть, более 400 тысяч - считаются трудоспособными.

Украинцы - крупнейшая группа получателей этого пособия в Германии среди иностранцев. При этом нужно понимать, что примерно половина тех, кто сидит на Bürgergeld - это граждане Германии.

То есть история с лишением пособий может коснуться прежде всего самих немцев, которые как минимум знают язык и могут быстрее устроиться на работу.

Украинцы же, которые сейчас ходят на курсы немецкого языка, формально считаются частично трудоустроенными. Поэтому с высокой вероятностью лишать пособия будут прежде всего тех, кто уже окончил курсы либо отказался на них идти (и при этом отказался от предложений по работе).

Ранее мы писали о том, что не желающие работать украинцы в Германии потеряют пособие по безработице.

А также, что в Германии украинцы стали самой большой группой получающих пособие иностранцев.