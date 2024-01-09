Новым премьер-министром Франции стал 34-летний гей Габриэль Атталь.

Об этом сообщают французские СМИ, также нового главу правительства поздравил в соцсети Х президент страны Эмманюэль Макрон.

Габриэль Атталь был самым молодым членом правительства в истории Франции. Его назначил министром образования в 29 лет и семь месяцев. А теперь он стал самым молодым премьером. Политик известен своими меткими и острыми нападками на оппонентов, а в последние годы стремился доказать, что может справляться с административной работой и решать технические вопросы.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и преданность делу реализации объявленного мною проекта перевооружения и возрождения... На службе нации и французов", — написал Макрон в X, обратившись к Атталю.

Атталь состоит в гражданском браке с членом Европарламента Стефаном Сежурне.

Напомним, что недавно в отставку ушла французская премьер-министр Элизабет Борн. Макрон поблагодарил Борн за проделанную работу. Она стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Минувшим летом мы сообщали, что во Франции первый в истории страны чернокожий министр покинул пост, а его место занял Атталь. Его считают восходящей звездой политики.