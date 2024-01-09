В числе главных рисков для Украины на 2024 год на Западе называют разделение.

Такой прогноз опубликовал американский еженедельный журнал The Time.

В рейтинге "топ-10 самых главных рисков следующего года" третьим пунктом указана "разделённая Украина". По мнению издания, "в этом году Украина останется де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество".

Издание пишет, что "2024 год - переломный момент в конфликте: если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, её территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся".

"Киев получил сильный удар от ослабевающей политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немногим лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках", - говорится в публикации.

Также The Time считает, что "в этом году Киев пойдёт на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентные ответные действия Кремля и могут втянуть в конфликт НАТО".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина утвердила военную стратегию на 2024 год.

Мы также давали собственный прогноз, что определит ход событий в Украине в 2024 году.