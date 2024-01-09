В связи с угрозой короновирусной инфекции маски украинцам носить пока не нужно - во всех регионах Украины на данный момент сохраняется неэпидемический уровень опасности.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

По словам Кузина, к настоящему моменту в Украине регистрируют от 150 тысяч случаев заболеваний за неделю. Речь идет суммарно о гриппе, ОРВИ и COVID-19.

При этом среднее количество госпитализаций - 4 тысячи пациентов за одну неделю, то есть около 5% от всех заболевших. Среди инфицированных и тех, кого после заражения положили в больницу, половину составляют дети.

Напомним, на днях киевские власти призывали горожан надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Такая рекомендация была дана после заявления генерального директора ВОЗ о росте количества респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.

Мы также сообщали, что с начала года в Киеве было зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. По Украине за последние три месяца переболели 1,9 млн человек.