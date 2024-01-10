Вместе с законопроектом о мобилизации в конце декабря Кабмин внес еще один законопроект №10379, которым предложил ужесточить ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

В частности, Кабмин предложил увеличить штрафы за нарушение правил военного учета в 10 раз. Теперь они составят от 8500 до 17 000 грн. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — штраф от 25 500 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 85 000 грн для должностных лиц. А за нарушение этого же законодательства в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.

Кроме того, Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за отказ от прохождения медосмотра и приравнять это к уклонению от призыва во время мобилизации.

Также законопроект предлагает ввести возможность задерживать в особый период людей, нарушивших законодательство о мобилизации, на срок до трех часов для составления протокола, а в "необходимых случаях" для установление личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, принятие проекта в таком виде сделает невозможным оспорить протокол за нарушение. Кроме того, формулировка по задержанию людей до 3 суток "в необходимых случаях" создает широкое поле для коррупции и злоупотреблений.

По информации "Страны", на сегодняшний день этот законопроект вообще не рассматривался в главном комитете - по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее стало известно, что у депутатов есть претензии к каждой второй статье проекта закона о мобилизации. Законопроект предусматривает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных.