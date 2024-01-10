Отправленный в СИЗО экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

Об этом сообщил журналистам его соратник Блажей Побожий.

"Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата я рассматриваю в качестве акта политической мести", - говорится в заявлении Каминського.

Партия "Право и справедливость" заявляет, что Каминський и его бывший заместитель Вонсик стали "первыми политическими заключенными после 1989 года".

Члены партии решили создать "Комитет защиты политических заключенных", целью которого называют восстановление демократии.

Ранее мы писали о том, что в Польше полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, пока Дуда отлучился на встречу.

В декабре суд приговорил их к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро. Каминьский говорит, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску секретное письмо о масштабах коррупции в тогдашнем правительстве. Через месяц он получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу.

В марте 2015 года суд приговорил Каминьского и Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий.

Потом президент Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. После победы Туска на выборах Уголовная палата Верховного суда вернула дело на рассмотрение. И суд в декабре 2023 года приговорил их к двум годам лишения свободы.

На тот момент оба уже были избраны в сейм Польши от партии "Право и справедливость", но их лишили мандатов.