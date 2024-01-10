Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Компания работает в России более 20 лет, создала около 6000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в России. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения", - говорится в сообщении.

Subway утверждает, что всеми ресторанами в РФ независимо владеют и управляют местные компании, поэтому заведения и остаются открытыми. НАПК же заявляет, что это не соответствует действительности.

Ранее литовская компания Viciunai Group, известная благодаря пищевым продуктам под торговой маркой Vici, включая крабовые палочки, была включена в список международных спонсоров войны.

Также мы сообщали, что НАПК внесло вторую крупнейшую строительную компанию Китая CRCC в список международных спонсоров войны. CRCC продолжает работать в РФ, строя там метро, мосты и автомагистрали.