Экс-супруга начальника штаба – замкомандующего Сил теробороны ВСУ, бригадного генерала Сергея Собко, который 9 января заявил, что покидает Силы ТрО, рассказала скандальные подробности о бывшем супруге.

Публикация о Собко появилась на странице Марины Комаровой в Facebook.

По словам Комаровой, Собко создал свой "проектный офис реформ", в котором числились около 50 человек. Однако, как она заявила, реально что-то полезное из них делали только человек 15, а "все остальные боготворили Собко и наслаждались своей "героической" службой подальше от фронта".

"Назывался этот "офис" в простонародье "Карточный домик". Руководила этим домом и была серым кардиналом бывшая нардеп от "Самопомощи" Оксана Сыроед. Команда Сыроед окружила Собко. Его кормили едой из ресторанов, ему дарили ценные подарки, ему давали ключи от домов для встреч с любовницей (которая тоже связана с одним человеком из этого бизнеса)", — написала она.

Кроме того, Комарова заявила, что Собко начал пользоваться своими подчиненными в собственных целях.

"Когда я увидела абонемент в спортклуб Tsarsky, меня уже просто вывернуло. Сук@, 2022 год, война в разгаре, люди сидят в "Азовстали", а он в Tsarsky ходит бицепсы качать. Ну просто подчиненный подарил, ну что такого? Как заправский генерал, Собко начал пользоваться подчиненными в личных целях", — заявила его бывшая супруга.

Она добавила, что Собко посылал водителя отвезти зубную щетку, которую забыла любовница генерала — Любовь Цыбульская.

"Или тест на коронавирус, когда заболела – он же генерал, раз плюнуть! О женщине нужно заботиться. И пофиг, что это за счет государственных средств (водитель-военнослужащий, получающий з/п из госбюджета, и автомобиль, заправляемый за госсредства). Возить на служебном автомобиле любовницу по ресторанам и кино — это стало нормой", — заявила экс-супруга генерала.

Также бывшая жена начальника штаба Сил ТрО обвинила его в том, что он заразил ее венерическими заболеваниями.

"Он настолько долб@еб, что додумался трахаться с любовницей без презерватива. И принес мне пару болячек", — рассказала она.

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