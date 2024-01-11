Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выписало еще один протокол премьер-министру Денису Шмыгалю.

Его составил глава Агентства Александр Новиков.

Сообщается, что Денис Шмыгаль "незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей".

Шмыгаль, рассмотрев сообщение о коррупции от обличителя, а именно работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, дал поручение проработать это сообщение, в том числе, председателю комиссии Ивану Рудому, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Узнав об этом, Рудой принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя.

"Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение", - пишет НАПК.

Установив этот факт, НАПК составило протокол в отношении Рудого, а Шмыгаля пригласили для ознакомления с протоколом на 10 января, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Пресс-секретарь Шмыгаля назвала "манипуляцией" заявление главы НАПК Новикова, что премьер разгласил информацию об обличителе, за что ему был выписан протокол.

"Заявления руководителя НАПК, что премьер-министр якобы разгласил информацию об обличителе, считаем очередной манипуляцией накануне окончания срока полномочий гражданина Новикова", - заявила Ольга Куришко.

По ее словам, в сентябре на правительственный портал поступило обращение работников Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей о недовольстве работой руководителя комиссии.

"Это обращение не было сообщением о коррупционных правонарушениях и не содержало никакой информации о возможных фактах коррупционных действий", - говорит Куришко.

Поэтому данное сообщение Секретариат Кабмина рассмотрел как обращение граждан, и подготовил по нему резолюцию премьера.

Отметим, что это вторая претензия НАПК к Шмыгалю за последние два дня.

Ранее мы писали о том, что суд признал и.о. главы Конституционного суда виновным в непредоставлении документов на запрос НАПК.