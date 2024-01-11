В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР и России, с 1988 года художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на внучку артиста и пресс-службу Малого театра.

В начале ноября прошлого года Соломина экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание на улице во время прогулки. Прохожие вызвали ему скорую помощь. В больнице у актера диагностировали двухстороннюю пневмонию, развившуюся на фоне перенесенного инсульта и начинающейся деменции.

Юрия Мефодьевича положили в реанимацию. Он был в сознании, однако дезориентирован и не мог говорить из-за нарушения речи.

4 декабря стало известно, что состояние Соломина начало улучшаться - его перевели из реанимации в отделение неврологии. Врачи наблюдали положительную динамику, но о полном выздоровлении речь не шла. Говорили, что актеру предстоит длительное восстановление.

В конце декабря внучка легенды театра и кино рассказала, что он будет вынужден встретить Новый год в больнице. Она отметила, что решение было принято врачами после изучения контрольных анализов артиста. 9 января появилась информация, что Соломина выписали из больницы.

Внучка артиста сообщила, что он умер дома во сне в присутствии дочери.

По предварительным данным, причиной смерти Юрия Мефодьевича стала почечная недостаточность, ставшая осложнением после перенесенного инсульта.

Соломин в картине "Адъютант его превосходительства"

Прощание с легендарным актером запланировано на 15 января и пройдет в Малом театре. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Соломин приходился старшим братом народного артиста РСФСР Виталию Соломину, которого не стало в 2002 году.

C 8 сентября 1990 по 15 ноября 1991 Юрий Мефодьевич занимал должность министра культуры РСФСР. Он был президентом Ассоциации русских драматических театров и академиком Российской академии образования.

За свою карьеру снялся в более чем 80 фильмах, среди которых "Адъютант его превосходительства" (1969), "Дерсу Узала" (1975), "Хождение по мукам" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Униженные и оскорбленные" (1979), "Любовь Яровая" (1981), "Царь Федор Иоаннович" (1981), "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), "Сны о России" (1992), "Чайка" (2005), "Исаев" (2009) и др.

С уходом Юрия Соломина осталось 90 живущих народных артистов СССР. Всего звания "Народный артист СССР" с 1936 по 1991 год были удостоены 1006 человек.

Летом мы сообщали, что в России ушел из жизни Игорь Ясулович, сыгравший мужа Эллочки-людоедки в "12 стульях" и собачника в "Бриллиантовой руке".

Также летом в Париже умерла актриса кино и певица Джейн Биркин.