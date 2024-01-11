Министерство обороны сертифицировало второй образец женского бронежилета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Второй образец укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров, которые помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Для защиты паха разработана дополнительная сумочка с мягким баллистическим пакетом.

"Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании "Темп - 3000". Если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую наружу форму, то в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте три подушечки разных размеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Вес бронежилета составляет от 10,5 кг, в зависимости от комплектации.

Летом в Минобороны Украины утвердили образец женской летней военной формы, который можно носить и во время беременности. По словам представителя ведомства, форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры и удобна в использовании.

В конце декабря стало известно, что Минобороны утвердило первый бронежилет, адаптированный к женскому телу. Женский вариант решили разработать, так как "у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин".