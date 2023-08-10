Минобороны утвердило образец женского летнего полевого костюма.

Как сообщила замминистра Анна Маляр в своем тг-канале, теперь женская летняя форма официально поставлена на обеспечение.

"Эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины – 146 см, и на максимальный – 188 см", – написала она.

По словам Маляр, форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.

"Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров", – добавила она.

Напомним, что В Украине впервые утвердили полевую форму для женщин ВСУ, на очереди - бронежилеты.

Также мы писали о том, что в прошлом году стало известно, что в ВСУ впервые появится унифицированная женская военная форма, дизайн которой разрабатывали волонтеры.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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