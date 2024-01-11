Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил мужскую сборную Израиля от чемпионата мира из-за "опасений по поводу безопасности всех участников".

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

"В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и проводить здоровую и безопасную политику совет Международной федерации в пределах своих полномочий решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы", – говорится в сообщении.

Израильские хоккеисты в апреле должны были сыграть в столице Сербии Белграде на чемпионате мира в дивизионе II А c командами Сербии, Австралии, Хорватии, Исландии, а также со сборной ОАЭ, которая завоевала путевку в эту группу в прошлом году.

Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад уже заявила, что оспорит решение IIHF, назвав его "зловонием антисемитизма".

Между тем немецкая газета Bild высказала предположение, что за решением стоит Россия, поскольку в совет (высший исполнительный орган) IIHF входит российский хоккеист Павел Буре, близкий друг президента РФ Владимира Путина.

"Возможно, именно он стоит за отстранением израильтян, что стало местью за недопуск к соревнованиям россиян из-за войны в Украине. Такие подозрения уже звучат в Израиле. В решении об отстранении России и Беларуси в 2022 году использовались те же формулировки о безопасности, что и сейчас", – пишет Bild.

Ранее мы писали, что осенью УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой.

Напомним, в секторе Газа продолжаются боевые действия. Так, на днях израильские военные заявили, что переходят к новому этапу операций в секторе Газа, перенося их на юг и на центр сектора.