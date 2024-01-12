Процент военнообязанных украинцев, признанных непригодными к службе после полномасштабного вторжения РФ, более чем вдвое превысил показатель довоенного 2021 года.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции в своем телеграм-канале.

При этом наибольшее число военнообязанных, получивших белый билет, в Полтавской области - 20% от общего числа проходивших ВВК (16% было в 2022 году). Следующим по количеству освобожденных от военной службы идет Киев - 18% (17% было в 2022).

Возрос и средний процент ограниченно пригодных во время мобилизации. Таких оказалось 51% в Днепропетровской области (а было 26%), 43% в Житомирской (в 2022 был 31%) и 38% в Винницкой (против 15%).

НАПК отмечает, что предоставленная статистическая информация не свидетельствует о незаконности всех вынесенных постановлений о непригодности/ограниченной пригодности лиц к военной службе.

Вместе с тем сообщается, что органы досудебного расследования проводят проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений.

Ранее мы писали, что в Украине начали проверять справки о непригодности к воинской службе.

Мы также сообщали, что в Украине собираются проверить все заключения ВВК о непригодности к военной службе с февраля 2022 года.