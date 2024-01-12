"Страна" узнала подробности расстрела военнослужащим ВСУ заместителя командира своей роты с последующим самоубийством, произошедшего в Николаевской области.

Детали инцидента сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи установили, что между главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона, которому было 45 лет, и заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению, которому было 32 года, произошёл конфликт на почве личной неприязни. Во время этого конфликта сержант несколько раз выстрелил в замкомандира из автомата АК-74. Практически сразу после этого он выстрелил из того же автомата себе в голову, совершив самоубийство", - рассказал источник.

Также стало известно, что сержант, который застрелил своего сослуживца, был мобилизован в ВСУ 26 февраля 2022 года, а заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению проходил службу по контракту, будучи выпускником Киевского национального университета имени Шевченко.

"По данному факту открыто уголовное дело по статье 115 часть первая - умышленное убийство", - добавил источник.

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