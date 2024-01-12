В Верховной Раде подготовили ко второму чтению законопроект о реестре военнообязанных.

В приложенную таблицу включены 172 страницы с 415 поправками.

Главная новация заключается в том, что еще больше расширен перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках, который будет вноситься в реестр.

Так, туда дополнительно включат:

сведения о членах семьи военнообязанного, призывника, резервиста, включая имена, дату рождения, серию и номер паспорта, идентификационный код – по согласию военнообязанного, призывника, резервиста;

сведения о занятости военнообязанного – код ЕГРПОУ, место расположения предприятия, место работы, должность, стаж работы;

сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию, дата и направление;

сведения о форме обучения лиц, которые получают внешкольное, профессиональное, профессионально-техническое образование, последипломное и высшее образование;

сведения об опыте работы по специальности;

информацию о медосмотрах, которые проводятся для определения пригодности к исполнению военной обязанности;

информацию о привлечении к админответственности по статьям 210, 210-1 (нарушение правил военного учета) – дата, номер содержание протокола, постановления.

Отметим, что Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Рады повторно вынесло замечание к документу в части новации обработки данных в реестре без согласия лица, сведения о котором вносятся в документ.

"Обращаем внимание на то, что в результате реализации инициированных проектом положений конфиденциальная информация относительно неопределенного круга лиц (персональные данные) будет обрабатываться субъектами в неопределенных законом объемах в течение неопределенных законом сроков и соответствующая обработка персональных данных не будет предсказуемой и прогнозируемой (по способам и объему) для владельцев персональных данных", – говорится в заключении ГНЭУ.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять во втором чтении с его предложениями законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.

Напомним, законопроект предполагает создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан.