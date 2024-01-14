Представитель Балтийского федерального университета имени Канта, председатель Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, ветеран военной службы и гражданин России Борис Катков в пятницу, 12 января, пересёк границу с Россией.

Об этом сообщает Delfi.

По инициативе Службы госбезопасности (VDD) министр внутренних дел Рихард Козловскис включил главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, российского гражданина Бориса Каткова, в список нежелательных лиц в Латвии.

Это решение было принято после анализа выводов VDD, которая получила информацию о потенциальной угрозе государственной безопасности, исходя из долгосрочного сотрудничества Каткова с представителями России и прокремлевскими организациями в Латвии.

Отмечается, что Катков был объявлен персоной нон грата и выслан из страны за его многолетнюю и систематическую деятельность в интересах РФ.

Согласно открытым источникам, Борис Катков прибыл в Латвию в 1966 году. Сначала он трудился в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе, уходя на пенсию в звании полковника в 1991 году.

Напомним, осенью Латвия закрыла два погранперехода на границе с Россией.

Мы также сообщали, что Латвия больше не пускает на территорию страны автомобили с российской регистрацией.