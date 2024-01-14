Главком ВСУ Валерий Залужный после поездки на Купянское направление, отправился на южный фронт. Он побывал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

Об этом он сообщает в телеграм-канале.

Обсудили и согласовали следующие шаги для повышения эффективности войск на основе имеющихся ресурсов.

"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской областях и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки. С командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря", - заявил Залужный.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции ВСУ на Восточном фронте.

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