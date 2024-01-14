В Исландии на полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик началось извержение вулкана.

Об этом сообщает национальная телекомпания RUV.

"В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес вблизи от города Гриндавик" - говорится в сообщении RUV.

Отмечается, что трещина, появившаяся в земле, продолжает расширяться. Для выяснения точного места извержения и оценки степени опасности, экстренные службы страны направили вертолеты. В связи с этим повысили внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

Согласно информации телеканала, жители крупного населенного пункта Гриндавик, расположенного близ места извержения, были эвакуированы в течение прошлой ночи. В самом городе частично отключено электричество.

Напомним, в декабре в Исландии на полуострове Рейкьянес уже происходило извержение вулкана.

А летом неподалеку от столицы Исландии началось мощное извержение вулкана. Исландское метеорологическое управление заявило, что это извержение изначально было более опасным, чем два предыдущих. Власти Исландии предупредили туристов и любителей наблюдать, чтобы они не приближались к Фаградальсфьяллю, в первую очередь из-за опасности отравления серными газами.