Румынские фермеры вновь блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По сообщениям пограничной полиции Румынии около 14:00 фермера вновь заблокировали проезд.

"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", - пишет ГПСУ.

Напомним, вчера блокировка движения на пункте "Сирет" продолжалась шесть часов. Фермеры требуют увеличения субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.

Ранее польские перевозчики анонсировали новую блокировку границы с Украиной. В документе, опубликованном инициатором блокады, сказано, что акция внедряется для привлечения внимания правительства к сложному положению компаний и их работников в транспортной сфере.

По данным НБУ, за один месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов.