Румынские фермеры вновь заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной
Румынские фермеры вновь блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
По сообщениям пограничной полиции Румынии около 14:00 фермера вновь заблокировали проезд.
"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", - пишет ГПСУ.
Напомним, вчера блокировка движения на пункте "Сирет" продолжалась шесть часов. Фермеры требуют увеличения субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.
Ранее польские перевозчики анонсировали новую блокировку границы с Украиной. В документе, опубликованном инициатором блокады, сказано, что акция внедряется для привлечения внимания правительства к сложному положению компаний и их работников в транспортной сфере.
По данным НБУ, за один месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов.