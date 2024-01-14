Американская компания PepsiCo в своей рекламе запретила упоминать о войне в Украине. Об этом сообщает глобальная коалиция общественных организаций B4Ukraine.

Компания выдвинула такое условие при поиске нового PR-агентства в Украине осенью 2023 года.

"Никакого: упоминания войны, боевых действий, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных сил Украины. Никакой: поддержки Украины и армии. Никакой: негативной коннотации, создающей ощущение "небезопасности", - цитирует B4Ukraine оказавшееся в его распоряжении письмо PepsiCo.

Напомним, в сентябре 2023 года НАПК внесло компанию PepsiCo в список международных спонсоров войны за продолжение работы в РФ. По данным НАПК, в 2023 году компания заплатила в бюджет РФ налогов на 115 млн долларов. Компания имеет 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников в России.

Летом сообщалось, что американские компании Mondelez, Mars и PepsiCo нарастили свои продажи в России за прошлый год. Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза.