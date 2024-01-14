В Новомосковске Тульской области РФ из‑за аварии на ГРЭС ограничили подачу тепла в 372 многоквартирных дома и в некоторые социальные объекты. Это уже минимум седьмой такой случай в России за две недели.

Об этом сообщают российские СМИ.

Власти области заявили, что температуру подачи тепла снизили в 10 школах, 16 детских садах и одной больнице. Аварию на ГРЭС объяснили тем, что из строя вышел "высоковольтный ввод выключателя трансформатора".

Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев уже поручил направить дополнительные ресурсы для ликвидации последствий аварии, подготовить аварийные бригады и направить в Новомосковск передвижные электростанции.

Между тем температура воздуха в Новомосковске составляет –13 градусов. Ночью ожидается похолодание до –27 градусов, а днем в понедельник ожидается, что столбики термометров покажут –4 градуса.

Ранее об аналогичных проблемах сообщалось в Подмосковье, где произошли массовые отключения отопления и воды в ряде населенных пунктов на фоне сильных холодов. Без отопления остались сотни домов и десятки тысяч людей, детсады, школы, больницы.

О проблемах сообщали жители Химок, Подольска, Красногорска, Солнечногорска и записывали видео о том, как у них замерзают или затапливаются квартиры из-за прорыва труб. После этого в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин "взял ситуацию с отоплением в Московской области под личный контроль".

Напомним, в прошлом году под Курском загорелась подстанция. Россияне остались без света и отопления при -22 градусах.

Также мы рассказывали, что в Узбекистане на фоне аномальных морозов до -20 начались перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. В сети появлялись видео, как местные жители готовят еду возле уличных костров.