В Украине 20% предпринимателей столкнулись с разрушениями, а 70% потеряли доходы.

Такие данные содержатся в отчете Всемирного банка.

Источниками данных для отчета стали опрос предпринимателей и анализ открытых источников.

В документе говорится, что с падением доходов столкнулись 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое по сравнению с 2021 годом.

Больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое. В меньшей степени пострадал юг Украины, где падение в среднем зафиксировано на уровне 60%. В то же время в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.

Кроме того, в результате боевых действий около 20% предприятий подверглись разрушениям. Наибольшие разрушения пришлись на восток страны, где пострадали примерно 47% предприятий. В меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%.

Также в отчете наиболее пострадавшей отраслью от войны называется металлургия, которая потеряла более 60% капитализации.

Всемирный банк указывает и на другие проблемы, с которыми столкнулся украинский бизнес кроме непосредственных разрушений, а именно:

проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;

нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;

падение спроса;

нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;

дефицит финансов.

Ранее мы писали, что в Донецкой области с начала войны пострадало 318 агропромышленных предприятий.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за время полномасштабной войны Россия нанесла удары по 37 военным заводам Украины.