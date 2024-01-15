Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о возможном новом наступлении РФ в ближайшие недели со ссылкой на российского литературного критика, публициста-футуролога и "альтернативного историка" Сергея Переслегина.

12 января Переслегин заявил, что "российские войска начнут широкомасштабное наступление в Украине где-то между 12 января и 2 февраля, когда земля замерзнет и, вероятно, после того, как украинские силы "устанут" защищать свои позиции в Авдеевке и на левом берегу Херсонской области".

Приводится его же мнение, что у РФ для успеха такого наступления вряд ли хватит живой силы.

Эксперты ISW в этом выводе согласны с литературным критиком.

Ранее в западной прессе писали о возможном новом наступлении РФ в Харьковской области, но власти и военные отмечали, что подготовки к такому наступлению Россия пока не ведет и вряд ли у нее на это хватит сил.

Кроме того, на днях глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.