В понедельник, 15 января, в очередной раз произошла отмена рейса поезда Варшава - Рава-Русская - Варшава.

Об этом сообщил источник "Страны" в "Укрзализныце".

"Это уже как минимум пятый раз, когда его отменили", - рассказал источник.

Между тем на странице "Укрзализныци" в Фейсбуке люди требуют компенсации.

"Мы отъехали от Варшавы 30 км, и он заглох. Ждем автобусы, чтобы хоть как-нибудь вернуться домой. Я потратила деньги на гостиницу, чтобы дождаться поезда. "Укрзализныця" - это свинство. Компенсируйте людям! Так ведет себя весь цивилизованный мир", - пишут возмущенные пассажиры.

В ответ на это "Укрзализныця" пообещала насчитать "бонусные обнимашки" в качестве компенсации.

Причиной отмены поезда называется поломка польского подвижного состава. Поэтому пассажиры ехали из Варшавы автобусами.

Ранее мы писали, что в середине октября прошлого года из Львова начал ходить первый за 18 лет поезд в Варшаву. Маршрут имеет одну пересадку. Пассажиры едут из областного центра в Раву-Русскую, а там на одной платформе переходят в поезд польского перевозчика SKPL и далее следуют до Варшавы.

Также в прошлом году "Укрзализниця" запустила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу.