Из Львова начал ходить первый за 18 лет поезд до Варшавы. Маршрут имеет одну пересадку. Пассажиры едут из областного центра в Раву-Русскую, а там на одной платформе переходят в поезд польского перевозчика SKPL и далее следуют до Варшавы.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.

"Историческое событие: после 18 лет перерыва из Львова в Варшаву отправился первый поезд!", - написал Козицкий.

Напомним, "Укрзализниця" запустила поезда из Харькова и Киева в Польшу.

Ранее мы сообщали, что чешская железнодорожная компания RegioJet собирается запустить прямой рейс Киев - Берлин. RegioJet хочет активно инвестировать в развитие "Укрзализныци".

Также "Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из столицы Австрии в Чоп и обратно. Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 грн.

А накануне "Укрзализныця" ввела дополнительную непубличную охрану на вокзалах и в поездах. В поездах Украины и на вокзалах появятся "маршалы железнодорожной безопасности". Ими будут работники ведомственной военизированной охраны предприятия, которые будут работать не публично — без специальной формы и знаков отличия.