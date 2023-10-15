Впервые за 18 лет из Львова до Варшавы начал ходить поезд
Из Львова начал ходить первый за 18 лет поезд до Варшавы. Маршрут имеет одну пересадку. Пассажиры едут из областного центра в Раву-Русскую, а там на одной платформе переходят в поезд польского перевозчика SKPL и далее следуют до Варшавы.
Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.
"Историческое событие: после 18 лет перерыва из Львова в Варшаву отправился первый поезд!", - написал Козицкий.
Напомним, "Укрзализниця" запустила поезда из Харькова и Киева в Польшу.
Ранее мы сообщали, что чешская железнодорожная компания RegioJet собирается запустить прямой рейс Киев - Берлин. RegioJet хочет активно инвестировать в развитие "Укрзализныци".
Также "Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из столицы Австрии в Чоп и обратно. Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 грн.
А накануне "Укрзализныця" ввела дополнительную непубличную охрану на вокзалах и в поездах. В поездах Украины и на вокзалах появятся "маршалы железнодорожной безопасности". Ими будут работники ведомственной военизированной охраны предприятия, которые будут работать не публично — без специальной формы и знаков отличия.