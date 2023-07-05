Чешская железнодорожная компания RegioJet собирается запустить прямой рейс Киев - Берлин. RegioJet хочет активно инвестировать в развитие "Укрзализныци".

Об этом в интервью Forbes рассказал владелец чешского частного железнодорожного перевозчика RegioJet Радим Янчура.

В настоящее время чешская компания уже сотрудничает с "Укрзализныцей", однако совместная работа составляет всего 1%.

По словам Янчура, ситуация может измениться после вступления Украины в ЕС. Это позволит углубить сотрудничество.

"До конца 2024 года планируем существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен возрасти втрое - до 500 000 пассажиров в год", - говорит Янчура.

В следующем году RegioJet планирует запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, но стал слишком убыточным.

Кроме того, в 2023 году собираются запустить новый рейс Прага - Чоп и заезжать на станцию Мостиска-2 во Львовской области.

Владелец чешского перевозчика рассказал, что хочет инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп - Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Ранее мы писали, что с 30 июня "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила женские купе.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из столицы Австрии в Чоп и обратно.