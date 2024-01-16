Сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины не приняла в целом законопроект №10195 о введении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Депутатам не хватило голосов для введения штрафов за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали 214 человек.

Документ отправили на повторное второе чтение.

Среди депутатов звучали предложения не штрафовать человека, если он опоздал на поезд или ему необходимо сопровождать человека, которому нужна медицинская помощь и тп.

Напомним, 9 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Речь идет о штрафах как для граждан, так и бизнеса.

Штрафы для нарушителей будут составлять от 8500 до 17000 гривен. В случае повторного нарушения – сумма удваивается.

Для бизнеса штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен. В случае повторного нарушения в течение года, штраф также может удваиваться.

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