Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сняв ограничения на количество забронированных от призыва сотрудников.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Теперь предприятия ОПК смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности. Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям стабильно работать и наращивать объемы производства. Это решение – общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы", – прокомментировал решение заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

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