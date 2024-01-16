Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, блокировочное постановление, внесенное "Батькивщиной", провалено, и теперь спикер Руслан Стефанчук может подписать закон.

Напомним, в конце декабря партия "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Группой депутатов во главе с Юлией Тимошенко было внесено постановление об отмене решения Рады касательно принятия законопроекта.

Накануне парламент принял во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Согласно документу, обычную марихуану применять в Украине не разрешат - только лекарственную. При этом производство лекарств из каннабиса будет жестко контролироваться. Выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать его транспортировку.