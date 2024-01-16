Жителям Кропивницкого предлагают работу водителями автобусов в Одессе.

Объявления о найме появились в тематических телеграм-каналах областного центра Кировоградщины.

При этом, как видно из объявлений, в самом Кропивницком средняя зарплата водителя автобуса составляет чуть больше 7 тысяч гривен, а в Одессу на такую же работу зовут на зарплату от 15 до 25 тысяч.

Однако, как пишут пользователи в соцсетях, желающих отправиться на заработки в приморский город не слишком много, так как там и пассажиров, и водителей общественного транспорта массово забирают военкомы.

Недавно мы как раз рассказывали, что в Одессе из-за мобилизации не хватает водителей общественного транспорта. В связи с этим власти готовы набирать на эту работу женщин.

"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнёрами, если будут женщины, которые хотели бы научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало - кто призвался и пошёл защищать наше государство", - сказал одесский мэр Геннадий Труханов.

Мы также сообщали, что из-за нехватки мужчин на украинских шахтах женщинам впервые разрешили работать под землёй. По данным ДТЭК, на её шахтах сейчас заняты около 400 женщин. Около трёх тысяч мужчин (15% от всех работников холдинга) участвуют в боевых действиях.