Американский актер Арнольд Шварценеггер, который был задержан в аэропорту Мюнхена при попытке провезти дорогие часы, отпущен на свободу.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Однако актеру необходимо заплатить штраф в размере 35 тысяч евро.

По информации издания, Шварценеггер был вынужден провести в аэропорту несколько часов - его допрашивали таможенники.

Как отмечает газета, актёр вызвал своих адвокатов. Шварценеггер пытался объяснить, что его часы должны быть проданы на аукционе и что это благотворительный проект.

Тем не менее актеру предписали выплатить штраф. После того, как Шварценеггер был отпущен, он первым делом закурил сигару, пишет издание.

Звезда "Терминатора" не раз за свою жизнь имел дело с полицией из-за правонарушений.

Ранее Арнольд Шварценеггер сбил на своем внедорожнике велосипедистку. ДТП произошло в Лос-Анджелесе. Арни двигался на небольшой скорости, а женщина на велосипеде решила свернуть с дороги перед ним.

Перед этим актёр и политик тоже устроил ДТП в США. Бывший губернатор Калифорнии потерял контроль над своим внедорожником Yukon и врезался в красный Prius.