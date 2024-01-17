Арнольд Шварценеггер. Фото - Фейсбук

Американский актер Арнольд Шварценеггер, который был задержан в аэропорту Мюнхена при попытке провезти дорогие часы, отпущен на свободу.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Однако актеру необходимо заплатить штраф в размере 35 тысяч евро.

По информации издания, Шварценеггер был вынужден провести в аэропорту несколько часов - его допрашивали таможенники.

Как отмечает газета, актёр вызвал своих адвокатов. Шварценеггер пытался объяснить, что его часы должны быть проданы на аукционе и что это благотворительный проект.

Тем не менее актеру предписали выплатить штраф. После того, как Шварценеггер был отпущен, он первым делом закурил сигару, пишет издание.

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Звезда "Терминатора" не раз за свою жизнь имел дело с полицией из-за правонарушений.

Ранее Арнольд Шварценеггер сбил на своем внедорожнике велосипедистку. ДТП произошло в Лос-Анджелесе. Арни двигался на небольшой скорости, а женщина на велосипеде решила свернуть с дороги перед ним. 

Перед этим актёр и политик тоже устроил ДТП в США. Бывший губернатор Калифорнии потерял контроль над своим внедорожником Yukon и врезался в красный Prius. 

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