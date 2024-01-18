В Госдепе США увидели разморозку отношений Вашингтона с Китаем
В 2024 году Китай и Соединенные Штаты усилят взаимодействие на самом высоком уровне.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время посещения Международного экономического форума в Давосе, пишет Bloomberg.
По словам главы Госдепа, усиление взаимодействия между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпинем свидетельствует о дальнейшем размораживании отношений.
"Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно когда вы имеете дело с Китаем. И я представляю, я знаю – вы увидите больше этого", - сказал Блинкен.
Он добавил, что сейчас США подходят к отношениям с Китаем с позиции большей силы, благодаря увеличению инвестиций внутри страны и улучшению отношений за рубежом.
Напомним, в конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену на их встрече в Сан-Франциско, что Китай воссоединится с Тайванем, но "мирным путем, а не силой".
Ранее западные СМИ писали, что Китай ударными темпами инвестирует в развитие своего промышленного производства, что усиливает его позиции на мировом рынке и может вызвать жесткое противодействие со стороны стран Запада.