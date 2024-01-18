Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло швейцарскую кондитерскую компанию Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению НАПК, Barry Callebaut продолжает уплачивать налоги в бюджет агрессора и содержать в России три своих фабрики.



Кроме того, после начала войны компания доставляла в РФ шоколад под видом товаров первой необходимости. А в ноябре 2022 года французское представительство компании поставляло свою продукцию (какао-пасту, масло) на российскую кондитерскую фабрику ООО "Верность Качеству", шоколад которой входит в сухпайки армии РФ.

Barry Callebaut – один из ведущих в мире производителей шоколада. Компания производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Ранее НАПК внесло американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

А перед этим в список международных спонсоров войны попала швейцарская корпорация Nestle.