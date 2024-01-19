В Telegram появилось очередное обновление мессенджера.

Об этом сообщает официальный канал разработчиков в Telegram.

Наиболее интересные нововведения следующие:

у обладателей premium-подписки появилась возможность ограничить получение личных сообщений до вариантов: "Все пользователи", либо "Контакты и рremium-пользователи";

теперь все пользователи смогут увидеть время прочтения собственных сообщений в личных чатах, а рremium-подписчики смогут скрыть эту информацию от собеседников;

рremium-подписчики, которые скрыли информацию о своей активности, смогут видеть онлайн-статус и время последнего посещения всех пользователей, не скрывших эти данные.

Ранее мы писали и о других обновлениях в Telegram. Так, осенью прошлого года в мессенджере появилась возможность отправки ответов в другие чаты, а текст своего сообщения можно оформить в виде цитаты. Также теперь можно добавлять в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов и выбирать цвет своего имени в группах.

А недавно в Telegram появилась функция отправки самоуничтожающихся голосовых сообщений. Они удалятся после того, как собеседник их прослушает.